Жирков вспомнил, за что его ругал Гинер

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков вспомнил свой разговор с владельцем «красно-синих» Евгением Гинером.

Жирков заявил, что его отругали за споры с судьёй. Юрий подошёл к арбитру и протянул футболку: «На, иди играй!»

«Друг мне сказал: «Поехали, Гинер вызывает в офис ЦСКА. Будет люлей тебе вставлять». Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотят меня чуть ли не убрать из команды из-за этой ситуации. После этого разговора понял серьёзность положения.

Тогда Гинер спрашивал, словил ли я звёздную болезнь. Серьёзно меня наругали», — сказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.