Жирков рассказал о потасовке с Это'О в подтрибунном помещении

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков вспомнил об инциденте, который случился с ним и нападающим Самуэлем Это'О во время выступления за махачкалинскую команду.

«Мы в составе «Анжи» играли против «Кубани». При счёте 1:1 я прошёл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что надо низом давать. Я говорю: «Какой низом? Нормально дал». Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идёт с охраной: «Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе». Говорю ему: «Иди отсюда!» Потолкались там. На следующий день Гус уже всё уладил», — вспомнил 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.