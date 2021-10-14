Жирков вспомнил детали своей церемонии посвящения в игроки «Челси»

Юрий Жирков по ходу своей карьеры поиграл за лондонский «Челси». С 2009 по 2011 год россиянин провёл за «пенсионеров» 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.

«Посвящение в «Челси»? Это страшная история, и даже хотел уехать оттуда (смеётся). Познакомился тогда с Ивановичем и Шевченко, и они нагнетали: «Ты должен выучить песню!». Шевченко сказал: «Надо на английском песню». Я ему: «Я не знаю английский». А он мне: «Выучи!». Все надо мной шутили. Я каждый вечер боялся идти на ужин. И когда постучали ложечкой по стакану, меня можно было в могилу закопать (смеётся).

После комичных объявлений, мол «приехал какой-то русский», объявляют мою фамилию. Я встаю на стул, у меня кружится голова, я забыл всё на свете. Там был огромный зал, будто «Лужники». И я спел песню «Команда молодости нашей». Я где-то минуту попел, и потом уже все начали бросать салфетки, вилки», - высказался Жирков в программе «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.