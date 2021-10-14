​Жирков рассказал, как хотел послать Слуцкого

Юрий Жирков высказался по поводу своего конфликта с Леонидом Слуцким.

Стоит напомнить, что однажды в сети появилось видео, на котором Слуцкий разносит Жиркова в раздевалке в перерыве матча Франция – Россия перед Евро-2016.

«Со Слуцким не сошлись, наверное. По всему: по тренировкам, ещё по чему-то. В его системе всё время виноваты крайние защитники. Нам всё время доставалось. Начинались споры, а потом была игра с Францией. После игры я подошёл и сказал: «Извините, но дальше без меня».

Я сказал, что я не маленький мальчик, сказал, что я понимаю, что допустил ряд ошибок в первом тайме. Когда тренер весь перерыв отчитывает только тебя при молодёжи, это тяжёлый момент. Уже тогда я хотел встать и сказать: «Да пошли вы», - высказался Жирков в новом выпуске программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.