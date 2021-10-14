Жирков рассказал, как Абрамович не отпустил его в «Спартак»

Бывший защитник национальной команды России Юрий Жирков поделился информацией, как в свое время могла развернуться его карьера.

Во время интервью на ютуб-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» игрок рассказал о своем уходе из «Челси». По его словам, в 2011 году ему предлагали контракт сразу несколько клубов, среди которых был и московский «Спартак».

Однако, по словам Жиркова, тому трансферу помешал владелец лондонцев Роман Абрамович: «Я встречался обсудить этот вопрос с Валерием Карпиным, но Абрамович меня не отпустил к ним. Сказал, чтобы я уезжал в «Анжи», от них тоже было предложение».

Жирков признался, что сам был не против присоединиться к «красно-белым», не побоявшись реакции болельщиков ЦСКА.