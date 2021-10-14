​Бузова заявила, что Губерниев её ненавидит со времён брака с футболистом – комментатор ответил

Летом, во время проведения чемпионата Европы, обсуждаемым стал эфир, гостьей которого стала Ольга Бузова. У известной телеведущей тогда произошёл конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. Бузова даже расплакалась, не поняв слова Губерниева о коньяке.

Теперь Бузова рассказала «Комсомольской правде» о том, что Дмитрий Губерниев её ненавидит ещё с того времени, когда она состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым и посещала матчи.

Дмитрий Губерниев за словом в карман не полез и быстро отреагировал. «Кто Вы такая, чтобы я Вас ненавидел?» - обратился популярный комментатор к Бузовой.