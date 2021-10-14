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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Хендрикса прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

14 Октября 2021 • 15:47 Комментировать

Агент Фулько ван Куперен, который работает с Йорритом Хендриксом, высказался по поводу информации о том, что хавбек может уйти из «Спартака» зимой.

Напомним, что Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» в январе текущего года. За девять месяцев голландский хавбек провёл за «красно-белых» 19 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

«Это всё полный бред, чушь собачья», - так прокомментировал агент появившиеся слухи для sport24.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Йоррита Хендрикса в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что «Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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