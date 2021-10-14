В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Ломаеву

Сегодня, 14 октября, появилась информация об интересе московского «Спартака» к голкиперу «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву. Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора самарского клуба, отреагировал на эту новость.

«Спрос на наших ребят есть. Мы это знаем. Но официально к нам никто не обращался», - рассказал функционер в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

Напомним, что 22-летний вратарь защищает цвета самарского коллектива с лета прошлого года.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ломаев провел десять поединков, в которых пропустил 13 мячей.

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