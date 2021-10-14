Стало известно, какую позицию хочет усилить «Спартак» зимой

Руководство московского «Спартака» определилось со своими целями на зимнее трансферное окно. По сообщениям «РБ Спорт», «красно-белые» запланировали купить одного-двух голкиперов для конкуренции Александру Максименко.

В заявке москвичей также числятся Артём Ребров, Александр Селихов и Даниил Глебов. В клубе считают, что никто из перечисленных вратарей не сможет достойно конкурировать с Максименко.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к голкиперу «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Максименко сыграл десять поединков, в которых пропустил восемь мячей.