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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какую позицию хочет усилить «Спартак» зимой

14 Октября 2021 • 12:56 Комментировать (3)

Руководство московского «Спартака» определилось со своими целями на зимнее трансферное окно. По сообщениям «РБ Спорт», «красно-белые» запланировали купить одного-двух голкиперов для конкуренции Александру Максименко.

В заявке москвичей также числятся Артём Ребров, Александр Селихов и Даниил Глебов. В клубе считают, что никто из перечисленных вратарей не сможет достойно конкурировать с Максименко.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к голкиперу «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Максименко сыграл десять поединков, в которых пропустил восемь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
14 Октября 2021 в 13:06
Лучшась защитника Али нападающего купясь
.... Заместо Айртона али Ларсона....
Zenituwka
14 Октября 2021 в 13:23
Лучше усилить позицию владельца и руководства.)) А лучше сменить)
Don sangre
14 Октября 2021 в 13:28
Ктось его сменити то ?только они сами... А вы должнысь молится на федунца....))))Ибо если придя другой владыка - вашей игемонии придя швах
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