ЦСКА поздравил Муса с днём рождения

Сегодня, 14 октября, день рождения празднует нигерийский форвард Ахмед Муса. Экс-нападающему московского ЦСКА исполнилось 29 лет. Игрока с праздником поздравила пресс-служба «армейского» клуба.

«Поздравляем с днем рождения Ахмеда Муса! 3-кратному чемпиону России в составе ЦСКА исполняется 29 лет», - гласит сообщение российского клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что нигериец защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в «Лестер». В январе 2018 года Ахмед вернулся в московский клуб на правах аренды.

В составе «армейцев» Муса провел 184 поединка, забил 61 мяч и сделал 33 голевые передачи.