Малафеев: «Не хочу быть тренером, не лежит душа к этому»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев пообщался со своими подписчиками в инстаграм-аккаунте. Один из пользователей поинтересовался, хотел бы он поработать тренером сборной России.

«Много вопросов о работе тренером. Но у меня не лежит душа к этому. Не хочу быть тренером», - сказал Вячеслав.

Напомним, что Малафеев всю свою игровую карьеру провел в футболке «сине-бело-голубых». Вместе с петербургским коллективом вратарь четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Ранее Вячеслав отметил, что имел предложения от «Спартака», «Байера» и «Вильярреала».