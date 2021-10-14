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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Не хочу быть тренером, не лежит душа к этому»

14 Октября 2021 • 10:42 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев пообщался со своими подписчиками в инстаграм-аккаунте. Один из пользователей поинтересовался, хотел бы он поработать тренером сборной России.

«Много вопросов о работе тренером. Но у меня не лежит душа к этому. Не хочу быть тренером», - сказал Вячеслав.

Напомним, что Малафеев всю свою игровую карьеру провел в футболке «сине-бело-голубых». Вместе с петербургским коллективом вратарь четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Ранее Вячеслав отметил, что имел предложения от «Спартака», «Байера» и «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев
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