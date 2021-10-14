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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория: У «Спартака» действительно фантастическая команда

14 Октября 2021 • 01:54 Комментировать

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о главной сложности в своей работе. Он отметил, что возглавляет фантастическую команду.

«Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление - часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда.

Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще», - приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Ранее московский клуб одержал три победы кряду - над «Уфой», «Наполи» и «Ахматом».

На текущий момент «красно-белые» занимают 7-е место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В ближайшем поединке «Спартак» 16 октября примет «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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