Карпин: Дал указание Шомуродову получить жёлтую карточку, так он чуть не убил соперника

Наставник сборной России Валерий Карпин вспомнил, что иногда давал игрокам указание специально получить жёлтую карточку, чтобы пропустить менее важную игру перед более важной.

«Давал такое задание Шомуродову. Он бегал 10 минут и не мог ничего придумать. Самое простое: судья свистнул — встань перед мячом и стой. Судья говорит отойти, а ты не отходи. Показали жёлтую карточку — отходи. А он за кем-то бегал, гонялся, чуть не убил кого-то…» — заявил Карпин в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Ранее Шомуродов работал под руководством Карпина в «Ростове». Сейчас нападающий выступает за итальянскую «Рому».