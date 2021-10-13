Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев умеет не только надёжно играть на последнем рубеже. Судя по нескольким видео, которые футболист опубликовал на своей страничке в «Инстаграме», Акинфеев имеет ещё и поставленный удар.

Акинфеев показал три видео. В каждом из них он забивает гол на тренировочном занятии ЦСКА. В двух случаях капитан ЦСКА попадает точно в правую «девятку».

После десяти туров чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. Московские «армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть зачётных баллов.

Игорь Акинфеев в десяти играх чемпионата пропустил восемь голов.