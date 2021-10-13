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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном переходе Рангника в «Ньюкасл»

13 Октября 2021 • 19:27 Комментировать

«Ньюкасл» сменил владельцев и теперь ищет нового главного тренера для команды. В прессе проскакивала информация о том, что в работе с «сороками» заинтересован Ральф Рангник, который летом возглавил отдел спорта и развития «Локомотива». В пресс-службе «железнодорожников» рассказали РБК, что эта информация неправдива.

Ранее «Локомотив» анонсировал пресс-конференцию, на которой клуб представит стратегию своего развития. Ральф Рангник станет одним из участников этого мероприятия, запланированного на 19 октября.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ньюкасл Ральф Рангник
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