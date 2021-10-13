​Суд наказал РПЛ за нарушение санитарных норм

РПЛ была оштрафована на 100 тысяч рублей решением Ленинградского районного суда Калининграда. Лига была признана виновной в нарушении установленных в условиях пандемии санитарных норм при проведении матча за Суперкубок страны. Об этом информирует ТАСС.

Матч за Суперкубок России проходил в Калининграде в средине июля. За трофей сражались чемпион и обладатель национального кубка страны в лице «Зенита» и «Локомотива» соответственно. Крупную победу со счётом 3:0 отпраздновала питерская команда. Голы забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

Напомним, что недавно должность президента РПЛ оставил Сергей Прядкин.