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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл»

13 Октября 2021 • 12:45 Комментировать (1)

Немецкий специалист Ральф Рангник, ныне занимающий одну из руководящих должностей в московском «Локомотиве», может покинуть «железнодорожников» ради нового вызова.

По сообщениям журналиста Кристиана Фалька в твиттер-аккаунте, специалист заинтересован в подписании контракта с «Ньюкаслом». Он может войти в тренерский штаб «сорок».

Рангник готов сменить место работы, если получит предложение от нового руководства английского клуба.

«Ньюкасл» провально стартовал в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда под руководством Стива Брюса набрала лишь три очка в семи турах и занимает предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ньюкасл Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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JUMPER
13 Октября 2021 в 13:24
ай...дык так и гаварити...што гатоф кинуть лакаматиф на ржавый гвоздик...)))
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