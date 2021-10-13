Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл»

Немецкий специалист Ральф Рангник, ныне занимающий одну из руководящих должностей в московском «Локомотиве», может покинуть «железнодорожников» ради нового вызова.

По сообщениям журналиста Кристиана Фалька в твиттер-аккаунте, специалист заинтересован в подписании контракта с «Ньюкаслом». Он может войти в тренерский штаб «сорок».

Рангник готов сменить место работы, если получит предложение от нового руководства английского клуба.

«Ньюкасл» провально стартовал в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда под руководством Стива Брюса набрала лишь три очка в семи турах и занимает предпоследнее место в таблице.