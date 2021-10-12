В «Спартаке» отреагировали на травму Умярова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о характере повреждения хавбека Наиля Умярова.

Вся информация станет известна после того, как футболист пройдет углубленное обследование.

До этого капитан молодежной сборной России Умяров получил травму в поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Литвой. Футболиста заменили на 64-й минуте. Игрок покинул поле не без помощи медиков.

«Умяров пройдёт обследование. Потом станут известны сроки восстановления», — цитирует Зеленова Sport24.

Молодёжная сборная России выиграла на выезде со счётом 3:0.