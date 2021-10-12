Хавбек «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче за молодёжную сборную России против Литвы. На исходе часа игрового времени Умяров, судя по всему, подвернул ногу. Покинуть поле капитан «молодёжки» смог только с посторонней помощью.

Следить за ходом матча молодёжных сборных Литвы и России можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

В сезоне 2021/2022 Наиль Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями 21-летний полузащитник не отмечался.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 16 октября. Команда Руя Витории сразится в «Динамо» в дерби Москвы.