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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Умяров получил травму

12 Октября 2021 • 19:58 Комментировать

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче за молодёжную сборную России против Литвы. На исходе часа игрового времени Умяров, судя по всему, подвернул ногу. Покинуть поле капитан «молодёжки» смог только с посторонней помощью.

Следить за ходом матча молодёжных сборных Литвы и России можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

В сезоне 2021/2022 Наиль Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями 21-летний полузащитник не отмечался.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 16 октября. Команда Руя Витории сразится в «Динамо» в дерби Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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