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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» представит стратегию спортивного развития

12 Октября 2021 • 18:23 Комментировать

«Локомотив» на страницах своего официального сайта анонсировал пресс-конференцию. Во вторник, 19 октября, клуб представит стратегию своего спортивного развития. С журналистами пообщаются глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Напомним, что недавно «Локомотив» объявил об уходе с должности главного тренера команды Марко Николича. Новым рулевым «железнодорожников» будет немец Маркус Гисдоль.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Владимир Леонченко Маркус Гисдоль Александр Плутник
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