​«Локомотив» представит стратегию спортивного развития

«Локомотив» на страницах своего официального сайта анонсировал пресс-конференцию. Во вторник, 19 октября, клуб представит стратегию своего спортивного развития. С журналистами пообщаются глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Напомним, что недавно «Локомотив» объявил об уходе с должности главного тренера команды Марко Николича. Новым рулевым «железнодорожников» будет немец Маркус Гисдоль.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на шесть зачётных баллов.