​«Особенный поздравляет Легендарного»: Моуринью обратился к Симоняну

Никита Симонян, легенда «Спартака» и сборной СССР, во вторник отмечает свой 95-й день рождения. Симонян в течение дня принимает поздравления от многих известных лиц из футбольного мира. Симоняна успели поздравить Александер Чеферин, Джанни Инфантино, Херард Пике и другие футбольные люди. Теперь на страничке сборной России в «Инстаграме» было опубликовано поздравление Жозе Моуринью.

«Особенный поздравляет Легендарного», - так подписала видео пресс-служба сборной России.

«Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!» - сказал португалец.