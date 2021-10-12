Фанаты ЦСКА снова признали Эджуке лучшим

Болельщики ЦСКА определили лучшего футболиста команды в сентябре. В голосовании победил нападающий Чидера Эджуке, набравший 55% голосов. В прошлом месяце Эджуке провёл за «армейцев» три матча в чемпионате России. В них нигериец отметился одной результативной передачей на партнёра.

Напомним, что Чидера Эджуке признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам июля-августа.

После десяти сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Алексея Березуцкого имеет 17 зачётных баллов в своём кармане. Ближайшим соперником «армейцев» будет «Урал».