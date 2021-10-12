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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хавбек «Ростова» описал Карпина тремя словами

12 Октября 2021 • 15:58 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер высказался по поводу Валерия Карпина, который тренировал команду, прежде чем возглавить сборную России.

В интервью для sport24 Фольмер при описании Карпина использовал всего три слова: «Строгий, амбициозный профессионал».

Фольмер также высказался по поводу манеры общения Карпина со своими подопечными. По словам Кирилла, Валерий Георгиевич в любом случае кого-то назовёт «корягой» или чем-то в таком роде.

Отметим, что Кирилл Фольмер в сезоне 2021/2022 провёл за «Ростов» 9 матчей. В них хавбек отметился одной результативной передачей на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Кирилл Фольмер
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