​Сулейманов отреагировал на слухи о своём нежелании возвращаться в Россию

Магомед-Шапи Сулейманов в настоящий момент выступает за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды. Права на вингера принадлежат «Краснодару», который и воспитал этого футболиста.

В СМИ появилась информация о том, что Сулейманов не хочет возвращаться в родную Россию. Футболист отреагировал на появившиеся слухи одним словом.

«Ложь», - написал 21-летний Сулейманов в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

В чемпионате Турции сезона 2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов провёл пять матчей. В них футболист отметился одной результативной передачей на партнёра.

Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов связан с «Краснодаром» контрактом до конца сезона 2023/2024.