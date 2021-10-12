​Президенты УЕФА и ФИФА поздравили Симоняна с 95-летием

Во вторник, 12 октября, 95-й день рождения отмечает известный в прошлом футболист сборной СССР Никита Симонян. Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала два видео с поздравлениями Симоняна от президентов УЕФА и ФИФА – Александера Чеферина и Джанни Инфантино.

Чеферин и Инфантино отметили след, который Симонян оставил в футболе. Так, глава УЕФА назвал Симоняна «легендой российского и мирового футбола», а президент ФИФА – «легендой ФИФА».

На клубном уровне больше всего матчей в своей карьере Никита Симонян провёл за московский «Спартак». Красно-белые цвета Симонян защищал с 1949 по 1959 год.