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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Браво, кэп»: «Спартак» отреагировал на гол Джикии

12 Октября 2021 • 08:58 Комментировать

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на эффектный гол защитника Георгия Джикии во вчерашнем поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Словении. Футболист поразил ворота соперника ударом через себя.

«Георгий Джикия забил Словении через себя! Кэп, просто браво», - гласит сообщение «красно-белых» в инстаграм-аккаунте.

Вчерашняя встреча стала для Джикии 40-й на международном уровне. На счету защитника два забитых мяча.

Поединок, состоявшийся в Мариборе, завершился победой сборной России со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе 19 баллов и занимают первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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