«Браво, кэп»: «Спартак» отреагировал на гол Джикии

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на эффектный гол защитника Георгия Джикии во вчерашнем поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Словении. Футболист поразил ворота соперника ударом через себя.

«Георгий Джикия забил Словении через себя! Кэп, просто браво», - гласит сообщение «красно-белых» в инстаграм-аккаунте.

Вчерашняя встреча стала для Джикии 40-й на международном уровне. На счету защитника два забитых мяча.

Поединок, состоявшийся в Мариборе, завершился победой сборной России со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе 19 баллов и занимают первое место в таблице.