​«Уфа» поздравила Дивеева с дебютным голом за сборную России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев впервые отличился за сборную России. Это произошло в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Словении.

Напомним, Дивеев является воспитанником «Уфы». Пресс-служба клуба поспешила поздравить футболиста с таким радостным событием.

«Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за национальную сборную страны. Игорь Дивеев — наше всё», — говорится в сообщении.

Дивеев сменил «Уфу» на ЦСКА в 2019 году. В матче со Словенией Игорь получил повреждение приводящей мышцы бедра. Поединок в Мариборе начался в 21:45 мск.

Текстовая трансляция матча между Словенией и Россией доступна на Liveresult.ru.