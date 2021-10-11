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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» поздравила Дивеева с дебютным голом за сборную России

11 Октября 2021 • 23:33 Комментировать

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев впервые отличился за сборную России. Это произошло в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Словении.

Напомним, Дивеев является воспитанником «Уфы». Пресс-служба клуба поспешила поздравить футболиста с таким радостным событием.

«Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за национальную сборную страны. Игорь Дивеев — наше всё», — говорится в сообщении.

Дивеев сменил «Уфу» на ЦСКА в 2019 году. В матче со Словенией Игорь получил повреждение приводящей мышцы бедра. Поединок в Мариборе начался в 21:45 мск.

Текстовая трансляция матча между Словенией и Россией доступна на Liveresult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словении Чм-2022 Игорь Дивеев
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