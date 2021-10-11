Таски: Думаю, Гисдоль добьётся успеха с «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски высказался относительно назначения Маркуса Гисдоля на пост наставника московского «Локомотива».

«Маркус Гисдоль уже работал тренером в Бундеслиге. Он возглавлял «Хоффенхайм» и «Кёльн». Он работал вместе с Ральфом Рангником. Думаю, с «Локомотивом» он может добиться успеха», — цитирует Таски «Спорт-Экспресс».

Ранее Гисдоль с 2016 по 2018 год работал в «Гамбурге», а с 2018 по 2021 год — в «Кёльне».

На текущий момент «Локомотив» идёт четвёртым в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, до назначения Гисдоля московский клуб возглавлял Марко Николич. Под его руководством «железнодорожники» выигрывали Кубок России.