Болельщик «Локомотива»: «Рангник добился своего. Он хотел своего человека на тренерском мостике»

Представитель объединения болельщиков «Локо-Восток» Сергей Моторин отреагировал на кадровые перестановки в «Локомотиве». Ранее клуб уволил главного тренера Марко Николича.

По его мнению, отставка Николича была ожидаемой.

«Такие разговоры ходили уже три месяца. Было видно, что у Марко закончились эмоции.

Гисдоль? С новым наставником шансы 50 на 50. Ральф Рангник хотел своего человека на тренерском мостике — он его получил», — цитирует болельщика «Спорт-Экспресс».

Ранее Гисдоль с 2016 по 2018 год работал в «Гамбурге», а с 2018 по 2021 год — в «Кёльне».

На текущий момент «Локомотив» идёт четвёртым в турнирной таблице РПЛ.