ЭСК РФС: Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу «Краснодара» и «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила спорные моменты недавних матчей Премьер-лиги.

- Арбитр Владимир Москалёв должен был назначить пенальти в пользу «Краснодара» в игре с ЦСКА, так как рука Игоря Дивеева была отведена в сторону и увеличивала площадь тела.

- Судья Евгений Кукуляк ошибся, не назначив 11-метровый в ворота самарцев в противостоянии «Динамо» и «Крыльев Советов».

- Рефери Павел Шадыханов был прав, удалив Сердара Азмуна в матче «Зенит» - «Сочи». Форвард опасно сыграл шипами, хотя мог избежать стыка или «уменьшить его интенсивность».