Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК РФС: Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу «Краснодара» и «Динамо»

11 Октября 2021 • 20:00 Комментировать

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила спорные моменты недавних матчей Премьер-лиги.

- Арбитр Владимир Москалёв должен был назначить пенальти в пользу «Краснодара» в игре с ЦСКА, так как рука Игоря Дивеева была отведена в сторону и увеличивала площадь тела.

- Судья Евгений Кукуляк ошибся, не назначив 11-метровый в ворота самарцев в противостоянии «Динамо» и «Крыльев Советов».

- Рефери Павел Шадыханов был прав, удалив Сердара Азмуна в матче «Зенит» - «Сочи». Форвард опасно сыграл шипами, хотя мог избежать стыка или «уменьшить его интенсивность».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
20:00 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС: Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу «Краснодара» и «Динамо»
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может возвращаться на «Ак Барс Арену»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Сразу 5 игроков «Спартак» восстановились после травм
17:20 · Россия. Премьер-лига
Лоськов и Пашинин остаются тренерами «Локомотива»
16:29 · Молодёжное первенство
Гусев: «Мечта любого бывшего футболиста - оказаться в роли тренера»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Жительница Казани намерена в суде доказать, что Азмун - отец её ребёнка 2
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно
12:59 · Россия. Премьер-лига
Немецкий журналист Майер: «Футбол, который Гисдоль привык ставить, не так распространён в России» 3 эксклюзив
12:04 · Россия. Премьер-лига
Евсеев с иронией отреагировал на достижения нового наставника «Локомотива»
10 Октября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Андронов назвал Гисдоля «тренером» 3
16:57 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» опровергли слухи об интересе к Ларссону 3
14:42 · Россия. Премьер-лига
Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита» 3
14:03 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о новом тренере «Локомотива»: «Ожидал молодого немецкого вундеркинда» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля 1
Все новости
Рекомендуем