Евсеев с иронией отреагировал на достижения нового наставника «Локомотива»

Российский специалист Вадим Евсеев, который занимает пост рулевого ярославского «Шинника», высказался о новом наставнике московского «Локомотива». Накануне стало известно, что «железнодорожников» будет тренировать немец Маркус Гисдоль.

Евсеев привел статистику нового рулевого москвичей и сравнил ее со своими достижениями: «Гисдоль в Германии: высшее место – восьмое и три спасения. Евсеев: два спасения и девятое место с «Уфой».

Гисдоль известен по работе в «Гамбурге» и «Кёльне». 52-летний специалист заменит в стане «железнодорожников» серба Марко Николича, об отставке которого было объявлено во вторник, 5 октября.