Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев с иронией отреагировал на достижения нового наставника «Локомотива»

11 Октября 2021 • 12:04 Комментировать

Российский специалист Вадим Евсеев, который занимает пост рулевого ярославского «Шинника», высказался о новом наставнике московского «Локомотива». Накануне стало известно, что «железнодорожников» будет тренировать немец Маркус Гисдоль.

Евсеев привел статистику нового рулевого москвичей и сравнил ее со своими достижениями: «Гисдоль в Германии: высшее место – восьмое и три спасения. Евсеев: два спасения и девятое место с «Уфой».

Гисдоль известен по работе в «Гамбурге» и «Кёльне». 52-летний специалист заменит в стане «железнодорожников» серба Марко Николича, об отставке которого было объявлено во вторник, 5 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Евсеев Маркус Гисдоль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
12:04 · Россия. Премьер-лига
Евсеев с иронией отреагировал на достижения нового наставника «Локомотива»
10 Октября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Андронов назвал Гисдоля «тренером» 3
16:57 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» опровергли слухи об интересе к Ларссону 3
14:42 · Россия. Премьер-лига
Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита» 3
14:03 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о новом тренере «Локомотива»: «Ожидал молодого немецкого вундеркинда» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поприветствовал Гисдоля с назначением в «Локомотив»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Аксёнов из ЦСКА возглавил «Текстильщик» официально
09:05 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль претендует на должность тренера «Локомотива» 1
09 Октября
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Ларссон может уйти из «Спартака» в итальянский клуб
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы 1 слухи
18:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило
18:39 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» был сильнее «Рубина» в товарищеском матче
18:00 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» уступил «Металлургу», «Текстильщик» и «Томь» не определили сильнейшего
17:48 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Легии» поделился информацией о будущем Черчесова
Все новости
Рекомендуем