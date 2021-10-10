Кто в «Спартаке» играет не на свою зарплату

Совсем недавно бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил о том, что половина состава московского клуба не играет на свою заработную плату. Мы решили разобраться, кому действительно переплачивают в «Спартаке».

В апреле телеграм-канал Black Mirror опубликовал закрытую информацию о том, кто и сколько получает в московском «Спартаке». Ряда игроков из того списка уже нет. Например, Аяза Гулиева, который получал целых 1,4 миллиона евро в год. Но есть и другие футболисты, чьи заработные платы вызывают удивление.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – 2,3 млн евро

Один из самых высокооплачиваемых футболистов «Спартака», который получает больше, чем Георгий Джикия и Самюэль Жиго. Дело в том, что Кутепов подписал контракт со «Спартаком» в сентябре 2018 года. Если кто забыл, Кутепов тогда был основным защитником сборной России и показывал действительно неплохой футбол.

Сейчас же Кутепов – балласт для «Спартака». В текущем сезоне он провёл всего два матча, и предпосылок для того, чтобы Илья вернулся в основу – нет.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – 1.2 млн евро

Когда голландец переезжал в Россию из ПСВ, мало кто воспринял этот трансфер с энтузиазмом. Действительно, самый что ни на есть простой игрок, у которого нет каких-то особых талантов. Медленный, не слишком хорошо читающий игру, без поставленного паса и удара.

Все эти опасения оправдались – Хендрикс не показывает ровным счётом ничего, а контракт у него, на секундочку, до 2024 года.

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АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 1.49 млн евро

Совершенно непонятная ситуация сейчас в «Спартаке» с вратарями. Александр Максименко вроде бы является безусловным первым номером в команде, но при этом Селихова не хотят отпускать, хотя его зарплата является очень и очень тяжёлым бременем для бюджета «Спартака».

Руководству «красно-белых» пора бы решить – или Селихов получает шанс в первой команде, или нужно подыскивать куда более бюджетный вариант для резервного кипера.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – 0.97 млн евро

Вечно подающий надежды игрок «Спартака», который после двух аренд в Тулу и одной в «Химки» по-прежнему не может проявить себя в Москве.

И не сказать, что Александру не дают шансов – дают, только вот он ими совершенно не пользуется.

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ДЖОРДАН ЛАРССОН – 1.55 млн евро

Совершенно непонятно, что случилось с Ларссоном в этом сезоне. Такое ощущение, что Джордана кто-то сглазил. Или, может быть, он просто расстроился, что его любимая Зарема закрыла телеграм-канал. В любом случае, Ларссон в текущем сезоне не демонстрирует и 10% от того, что он показывал в прошлом футбольном году.

Как долго это продлится – совершенно неясно.