​Ларссон может уйти из «Спартака» в итальянский клуб

В зимнее трансферное окно Джордан Ларссон может покинуть «Спартак». Портал Firenzeviola сообщает о том, что шведского форварда может попытаться приобрести «Фиорентина». Такой вариант возможен в случае, если «фиалки» расстанутся с Душаном Влаховичем, на которого есть хороший спрос.

Отмечается, что подписать Ларссона «Фиорентине» может быть проще, поскольку клуб уже имел дело со «Спартаком» прошлой зимой, когда в Италию переезжал Александр Кокорин.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Джордана Ларссона в 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне швед результативными действиями не отмечался.