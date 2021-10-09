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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ларссон может уйти из «Спартака» в итальянский клуб

09 Октября 2021 • 22:55 Комментировать

В зимнее трансферное окно Джордан Ларссон может покинуть «Спартак». Портал Firenzeviola сообщает о том, что шведского форварда может попытаться приобрести «Фиорентина». Такой вариант возможен в случае, если «фиалки» расстанутся с Душаном Влаховичем, на которого есть хороший спрос.

Отмечается, что подписать Ларссона «Фиорентине» может быть проще, поскольку клуб уже имел дело со «Спартаком» прошлой зимой, когда в Италию переезжал Александр Кокорин.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Джордана Ларссона в 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне швед результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Джордан Ларссон трансферы футбола - зима 2022
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