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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы слухи

09 Октября 2021 • 20:23 Комментировать

Немецкий специалист Ральф Рангник может покинуть московский «Локомотив», где с лета он занимает должность руководителя по спорту и развитию клуба. Как сообщает The Sun со ссылкой на Chronicle Live, в приглашении Рангника заинтересован «Ньюкасл», сменивший на днях владельцев. В английском клубе Ральф может занять должность спортивного директора.

Напомним, что владельцем «Ньюкасла» стал консорциум из Саудовской Аравии. Аманда Стэйвли, являющаяся совладелицей английского клуба, уже успела заявить, что «сороки» настроены бороться за лучших футболистов на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник
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