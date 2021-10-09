​«Краснодар» был сильнее «Рубина» в товарищеском матче

Паузу на матчи национальных сборных «Краснодар» и «Рубин» заполнили товарищеским матчем. Команда Виктора Ганчаренко добилась победы с результатом 2:1. За краснодарцев забили Джон Кордоба и Владимир Ильин, а в составе казанцев отличился Иван Игнатьев.

Отметим, что после десяти сыгранных туров «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, а «Рубин» идёт девятым.

В следующем туре Премьер-лиги «Рубин» на своём поле сыграет против «Локомотива», а «Краснодар» примет «Уфу». Матчи пройдут соответственно 16 и 17 октября.