​Тренер «Легии» поделился информацией о будущем Черчесова

Чеслав Михневич, который является тренером «Легии», поделился информацией касательно будущего Станислава Черчесова.

Напомним, что Черчесов покинул тренерский мостик в сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020. С российской национальной командой Станислав Саламович работал с 2016 года.

«Я знаю, что Черчесов пока не хочет работать с клубом, ведь он провёл много лет в национальной команде и хотел бы продолжить тренировать какую-нибудь сборную», - высказался Михневич в ходе интервью для «РИА Новости».

Стоит сказать, что Чеслав Михневич и Станислав Черчесов недавно общались. Экс-тренер сборной России посещал матч «Спартака» против «Легии» на групповой стадии Лиги Европы.