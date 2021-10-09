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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренер «Легии» поделился информацией о будущем Черчесова

09 Октября 2021 • 17:48 Комментировать

Чеслав Михневич, который является тренером «Легии», поделился информацией касательно будущего Станислава Черчесова.

Напомним, что Черчесов покинул тренерский мостик в сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020. С российской национальной командой Станислав Саламович работал с 2016 года. 

«Я знаю, что Черчесов пока не хочет работать с клубом, ведь он провёл много лет в национальной команде и хотел бы продолжить тренировать какую-нибудь сборную», - высказался Михневич в ходе интервью для «РИА Новости».

Стоит сказать, что Чеслав Михневич и Станислав Черчесов недавно общались. Экс-тренер сборной России посещал матч «Спартака» против «Легии» на групповой стадии Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Станислав Черчесов Чеслав Михневич
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