«Уфа» договорилась с новым спонсором

Футбольный клуб «Уфа» ведет переговоры с новым спонсором. Об этом поведал глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с журналистами.

Как сообщает ТАСС, сторонам осталось согласовать организационные вопросы. Договоренность со спонсором уже существует. При этом Хабиров не стал раскрывать инвестора, заявив, что его имя будет объявлено в ближайшее время.

Уфимский коллектив неудачно выступает в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. После десяти туров команда набрала восемь баллов и занимает 15 место в таблице.

Следующий матч «Уфа» проведет против «Краснодара» 17 октября.