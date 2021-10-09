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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата выборов нового президента РПЛ

09 Октября 2021 • 11:07 Комментировать

Стала известна дата проведения выборов нового президента российской Премьер-лиги, об этом сообщается в твиттер-аккаунте турнира. Голосование состоится 22 ноября.

Стоит отметить, что регистрация кандидатов проходила с 5 по 8 октября. Участие в выборах примет лишь один кандидат – Ашот Хачатурянц. Напомним, что на днях он был назначен исполняющим обязанности главы лиги после отставки Сергея Прядкина.

Напомним, что Прядкин занимал пост президента российской Премьер-лиги на протяжении 14 лет. В прошлом году функционер был переизбран на новый пятилетний срок.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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