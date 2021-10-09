Названа дата выборов нового президента РПЛ

Стала известна дата проведения выборов нового президента российской Премьер-лиги, об этом сообщается в твиттер-аккаунте турнира. Голосование состоится 22 ноября.

Стоит отметить, что регистрация кандидатов проходила с 5 по 8 октября. Участие в выборах примет лишь один кандидат – Ашот Хачатурянц. Напомним, что на днях он был назначен исполняющим обязанности главы лиги после отставки Сергея Прядкина.

Напомним, что Прядкин занимал пост президента российской Премьер-лиги на протяжении 14 лет. В прошлом году функционер был переизбран на новый пятилетний срок.