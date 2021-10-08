Хачатурянц: Сейчас коррупция в РПЛ невозможна

И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц сделал громкое заявление. Он отметил, что на сегодняшний день коррупция в РПЛ невозможна.

Хачатурянц заявил, что нет никакой системы. Если судьи и допускают ошибки, то здесь дело исключительно в человеческом факторе.

«Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ, но эти ошибки не связаны с коррупцией — они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами — страхом, неуверенностью и так далее», - сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Хачатурянц является единственным кандидатом на пост президента РПЛ.