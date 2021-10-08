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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц отреагировал на назначение Перейры на пост руководителя департамента судейства

08 Октября 2021 • 21:12 Комментировать

И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался относительно назначения Витора Перейры на пост руководителя департамента судейства РФС. Он объяснил, почему приходится назначать иностранных специалистов.

«Почему нужны иностранные специалисты? Тут разные факторы.

Первый и самый главный — европейский специалист высшей категории снимает большое количество вопросов ангажированности. Это не камень в наш огород. Есть величайшие люди в судействе — Фурса, Левников, Баскаков, Зуев и другие. Однако следует убрать некоторые эмоции со стороны клубов.

По поводу Перейры домысливать невозможно. Витор - сочетание топового судьи и опыта организационной работы. Этого не хватало Виктору Кашшаи», — заявил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Витор Перейра Ашот Хачатурянц
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