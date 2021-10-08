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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казарцев отстранён от работы до конца года

08 Октября 2021 • 20:41 Комментировать

Российского футбольного арбитра Василия Казарцева отстранили от работы до конца года. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил и. о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Я принял решение отстранить его до конца года, дальше думать будем, что делать», — отметил Хачатурянц.

До этого Казарцев в качестве видеоассистента рефери работал на поединке 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0). В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, принял решение не назначать 11-метровый за игру рукой в штрафной площади защитника армейской команды Игоря Дивеева.

Вскоре экспертно-судейская комиссия РФС решила отстранить Казарцева от работы видеоассистентом на матче между «Ахматом» и «Спартаком». Московский клуб выиграл поединок со счётом 1:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Василий Казарцев Ашот Хачатурянц
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