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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы сроки лечения Антона Миранчука в Германии

08 Октября 2021 • 15:49 Комментировать (1)

Один из ведущих футболистов московского «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму сухожилия, проходит лечение в Германии. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров».

Журналисты сообщают, что курс лечения проходит по утвержденному плану. Реабилитация Миранчука в Германии продлится до декабря. После этого полузащитник вернется на родину, где продолжит лечение.

Ранее СМИ сообщали, что Антон рискует пропустить до шести месяцев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник поучаствовал в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Миранчук
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Комментарии (1)
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Zenituwka
08 Октября 2021 в 17:13
Один из ведущих? Он же вроде на банке сидел в основном?
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