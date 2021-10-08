Названы сроки лечения Антона Миранчука в Германии

Один из ведущих футболистов московского «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму сухожилия, проходит лечение в Германии. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров».

Журналисты сообщают, что курс лечения проходит по утвержденному плану. Реабилитация Миранчука в Германии продлится до декабря. После этого полузащитник вернется на родину, где продолжит лечение.

Ранее СМИ сообщали, что Антон рискует пропустить до шести месяцев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник поучаствовал в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.