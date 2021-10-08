Фавре не будет тренировать «Локомотив»

Швейцарского специалиста Люсьена Фавре, известного по работе в дортмундской и менхенгладбахской «Боруссиях», не будет в московском «Локомотиве», утверждает «РИА Новости». Новость о переговорах с «железнодорожниками» опроверг агент наставника Реза Фазели.

Напомним, что в начале этой недели «Локомотив» принял решение расстаться с главным тренером команды Марко Николичем. Исполняющим обязанности утвержден Дмитрий Лоськов.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 17 баллов после десяти туров. Столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице.