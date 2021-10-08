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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лондонский «Арсенал» нацелился на игрока «Зенита»

08 Октября 2021 • 09:32 Комментировать (3)

Лондонский «Арсенал» нашел усиление в российской Премьер-лиге. Боссы английского клуба обратили внимание на иранского нападающего Сердара Азмуна, ныне выступающего за петербургский «Зенит».

По сообщениям журналистов Goal.com, «канониры» рассчитывают подписать форварда следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». Лондонцы рассматривают Сердара в качестве замены Александру Ляказетту. Француз может покинуть «Арсенал» в ближайшем будущем.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний Азмун провел девять матчей и отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсенал Лондон Сердар Азмун
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
08 Октября 2021 в 10:36
Аууу Зенит ,в срочном порядке надо этой зимой продавать ,бо останетесь без бабла летом ) Он всё ровно уйдёт ,смысл держать.
Zenituwka
08 Октября 2021 в 10:54
Выйграют все. Зениту деньги, Арсеналу нападающий, а Азмун сам отлично подойдёт Арсеналу.
Марченко Максим
08 Октября 2021 в 11:00
Да ,но они же его за бесплатно отдадут ,если зимой не продадут.
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