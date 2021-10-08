Лондонский «Арсенал» нацелился на игрока «Зенита»

Лондонский «Арсенал» нашел усиление в российской Премьер-лиге. Боссы английского клуба обратили внимание на иранского нападающего Сердара Азмуна, ныне выступающего за петербургский «Зенит».

По сообщениям журналистов Goal.com, «канониры» рассчитывают подписать форварда следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». Лондонцы рассматривают Сердара в качестве замены Александру Ляказетту. Француз может покинуть «Арсенал» в ближайшем будущем.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний Азмун провел девять матчей и отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти).