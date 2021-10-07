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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев рассказал, как перенёс коронавирус

07 Октября 2021 • 23:32 Комментировать (1)

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, как переболел коронавирусом. Специалист выступил в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Гаджиева, сейчас его самочувствие отличное. Прошло уже около месяца.

«Эта штука неприятная. Однако серьёзного напряжение вроде не было. Не помню, чтобы я задыхался. Без особых проблем ходил по лестницам.

До того как заболел, я посещал тренировки. Состояние ухудшилось в дороге, когда ехали в Краснодар. Эта болезнь вызывает много вопросов», — отметил Гаджиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
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