Гаджиев рассказал, как перенёс коронавирус

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, как переболел коронавирусом. Специалист выступил в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Гаджиева, сейчас его самочувствие отличное. Прошло уже около месяца.

«Эта штука неприятная. Однако серьёзного напряжение вроде не было. Не помню, чтобы я задыхался. Без особых проблем ходил по лестницам.

До того как заболел, я посещал тренировки. Состояние ухудшилось в дороге, когда ехали в Краснодар. Эта болезнь вызывает много вопросов», — отметил Гаджиев.