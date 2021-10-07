Агент: Тюкавиным интересовались «Андерлехт» и «Локомотив»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие клубы хотели заполучить Константина Тюкавина.

По его словам, футболист входил в сферу интересов «Андерлехта». Также игрока хотел заполучить «Локомотив».

Он отметил, что у Тюкавина действующий контракт с «Динамо». Самого футболиста всё устраивает в московском клубе.

«Он говорил, что хочет остаться в «Динамо». Поэтому его болельщики и любят», — цитирует Сафонова Sport24.

«Бело-голубые» на текущий момент занимают второе место в таблице РПЛ, набрав 19 очков в десяти поединках.