Червиченко считает, что Казарцева надо выгонять из профессии

Сегодня стало известно, что арбитр Василий Казарцев отстранен от судейской работы на один год. Причиной этому стали серьезные ошибки специалиста в качестве рефери VAR на матче ЦСКА и «Краснодара» в рамках внутреннего первенства.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что дисквалификация Казарцева является абсолютно справедливой. По словам экс-чиновника, данная ситуация станет примером для всех остальных российских арбитров. «Когда человек с 5-6 мониторов смотрит, он говорить такое не имеет права. Он либо дурак, либо коррупционер. По первой и второй причине его надо выгонять из профессии», - прокомментировал Червиченко в интервью для «Спорт-Экспресса».

Добавим, что часами ранее также появилась информация о возможном пожизненном отстранении для Казарцева – учитываться также будут ошибки судьи в прошлом сезоне РПЛ.