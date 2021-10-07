​Магкеев прооперирован

«Локомотив» проинформировал общественность о том, что защитник команды Станислав Магкеев перенёс операцию после полученной в конце сентября травмы передней крестообразной связки колена. Хирургическое вмешательство проводилось в Германии и прошло успешно. В скором времени Магкеев вернётся в Россию, где будет проходить процедуры по восстановлению.

Напомним, что Станислав Магкеев травмировался в поединке против «Химок». В текущем сезоне 22-летний защитник успел провести за «железнодорожников» восемь матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями Магкеев не отмечался.

Добавим, что после десяти туров «Локомотив» занимает четвёртую позицию в таблице Премьер-лиги России.