​Казарцев вряд ли вернётся к судейской работе

В четверг появилась информация об отстранении Василия Казарцева от судейской работы сроком на один год. Поводом стала грубейшая ошибка арбитра на матче ЦСКА – «Краснодар», где он работал как ВАР. Казарцев не стал подсказывать главному рефери о необходимости назначить одиннадцатиметровый удар в ворота москвичей.

«Спорт-Экспресс» пишет о том, что ситуация для Василия Казарцева куда более серьёзная – он вряд ли сможет вернуться у судейской работе. Скорее всего, отстранение Казарцева будет пожизненным.

Стоит отметить, что по ходу прошлого чемпионата России Василий Казарцев тоже оказывался под шквалом критики, в частности после известного матча между «Спартаком» и «Сочи». Казарцеву даже приходилось проходить полиграф.