​В КДК рассказали, почему срок дисквалификации Азмуна не был увеличен

В четверг на заседании КДК был рассмотрен эпизод с удалением Сердара Азмуна в матче с «Сочи». Красная карточка иранца была оставлена в силе, поскольку экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра верным.

Существовал вариант, при котором дисквалификацию для Сердара Азмуна могли увеличить, и тогда форвард пропустил бы важный матч против «Спартака» ближе к концу октября. Тем не менее, дополнительные санкции применены не были.

«Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций», - объяснил решение КДК его глава Артур Григорьянц для «Спорт-Экспресса». Комитет не нашёл оснований для того, чтобы увеличить срок дисквалификации форварда «Зенита».