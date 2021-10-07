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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В КДК рассказали, почему срок дисквалификации Азмуна не был увеличен

07 Октября 2021 • 17:51 Комментировать (3)

В четверг на заседании КДК был рассмотрен эпизод с удалением Сердара Азмуна в матче с «Сочи». Красная карточка иранца была оставлена в силе, поскольку экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра верным.

Существовал вариант, при котором дисквалификацию для Сердара Азмуна могли увеличить, и тогда форвард пропустил бы важный матч против «Спартака» ближе к концу октября. Тем не менее, дополнительные санкции применены не были.

«Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций», - объяснил решение КДК его глава Артур Григорьянц для «Спорт-Экспресса». Комитет не нашёл оснований для того, чтобы увеличить срок дисквалификации форварда «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Григорьянц Сердар Азмун
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
07 Октября 2021 в 18:49
Чё тут объяснять? Нарушение было, умысла не было. КК и дисквалификация на одну игру. Другого решения тут просто не может быть , без всяких объяснений
Gunner01
07 Октября 2021 в 18:53
Так-то, да, все предельно понятно. Но, чуйка есть, что свиные в слюнях утонут... Всё, бедные, спать не могут от любой новости про Зеню...
Zenituwka
07 Октября 2021 в 19:52
Это уже не наши проблемы, даже если это так:)
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